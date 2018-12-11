Мбаппе розповів про взаєморозуміння з Неймаром

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поділився власними враженнями від гри пліч-о-пліч з Неймаром.

"У нас з Неймаром все краще і краще із порозумінням. Ми все більше дізнаємося один одного. Я можу довго говорити про його важливість для ПСЖ.

Мбаппе звинуватили у неповазі до Мессі – француз миттєво відреагував

Мало команд мають в складі гравців такої якості, це величезний актив для нас. У матчі з Црвеною Звездою ми побачимо це. Він не тренувався останнім часом, але для такого гравця це не проблема.

Ми не показали наш максимум в грі з Ліверпулем. Ми можемо грати у високому темпі і на хорошому рівні. Ми витримали темп тієї гри. Але можна грати ще краще, все залежить від нас самих", – цитує Мбаппе AS.

"Все або нічого" для Ліверпуля та Тоттенхема, Манчестер Сіті на шляху до першого місця – анонс топ-матчів 6 туру ЛЧ