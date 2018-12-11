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Мбаппе розповів про взаєморозуміння з Неймаром

15:09 433 Читать на русском
Мбаппе розповів про взаєморозуміння з Неймаром
Кіліан Мбаппе та Неймар / соцмережі

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поділився власними враженнями від гри пліч-о-пліч з Неймаром.

"У нас з Неймаром все краще і краще із порозумінням. Ми все більше дізнаємося один одного. Я можу довго говорити про його важливість для ПСЖ.

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Мало команд мають в складі гравців такої якості, це величезний актив для нас. У матчі з Црвеною Звездою ми побачимо це. Він не тренувався останнім часом, але для такого гравця це не проблема.

Ми не показали наш максимум в грі з Ліверпулем. Ми можемо грати у високому темпі і на хорошому рівні. Ми витримали темп тієї гри. Але можна грати ще краще, все залежить від нас самих", – цитує Мбаппе AS.

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Ліга чемпіонів6 турСтадіон ім. Р. Митича (Белград)

Црвена Звезда - Парі Сен-Жермен: Вівторок 11 грудня 2018

Црвена Звезда
до матчу
3
год
:
38
хв
Парі Сен-Жермен
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Ліга чемпіонів Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Црвена Звезда - Парі Сен-Жермен
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