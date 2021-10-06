Останній рік у складі ПСЖ може виявитися для Кіліана Мбаппе доволі проблемним.

Керівництво французького гранда розчароване недавнім інтерв'ю 22-річного нападника, інформує AS.

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Боси парижан не очікували, що Мбаппе посміє публічно розповідати про стосунки з Мессі, невдоволення Неймаром і омріяний перехід в Реал. Зайва відвертість чемпіона світу може ще більше зіпсувати стосунки з клубом та вболівальниками. Наступного літа Мбаппе стане вільним агентом, але навряд він хоче накликати проблеми на свою голову у поточному сезоні.

Додамо, що нападник виступає за ПСЖ із серпня 2017 року. Його трансфер з Монако обійшовся клубу у 180 млн євро.

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