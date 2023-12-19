Форвард Кіліан Мбаппе та головний тренер Луїс Енріке можуть стати головними героями нового скандалу в ПСЖ.

Французький нападник завжди намагався не конфліктувати зі своїми наставниками, а з деякими мав теплі взаємини. Утім, Кіліану Мбаппе складно спілкуватися з Луїсом Енріке.

Голкіпер ПСЖ став жертвою зухвалого нападу грабіжників – гравцю погрожували ножем

Згідно з інформацією L'Équipe, лідер парижан незадоволений кількома рішеннями тренера ПСЖ. Луїс Енріке нещодавно переставив Мбаппе в центр атаки, а француз звик грати на фланзі. Зміна позиції вплинула на результативність гравця і в цілому на його залученість до гри в атаці. Іншою причиною невдоволення Кіліана було прохання знизити інтенсивність наприкінці зустрічі проти Борусії Д в Лізі чемпіонів. Він не зрозумів прохання тренера й не отримав пояснень.

Видання зазначає, що хоч між Луїсом Енріке та Кіліаном Мбаппе є певні непорозуміння, нападник дуже цінує відвертість іспанського фахівця, який не соромиться прилюдного критикувати його.

Нагадаємо, що ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, маючи в активі 37 очок після 16 турів.

З третьої ліги до гола на ЧС і номінації на Золотий м'яч – зірка ПСЖ за 90 млн, якому хвороба могла зламати кар'єру