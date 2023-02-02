Кіліан Мбаппе ледь не зіпсував ПСЖ матч проти Монпельє, а тепер може не зіграти в Лізі чемпіонів з Баварією.

ПСЖ переграв Монпельє (3:1), але початок зустрічі став кошмаром для Мбаппе. Француз змарнував дві спроби забити пенальті.

ПСЖ виграв, зазнавши втрат – Мбаппе двічі не забив пенальті і травмувався

Першу помилку йому пробачили, адже захисники рано вбігли у штрафний майданчик. Втім, Кіліан не забив з 11 метрів і вдруге, а потім ще й промахнувся по порожніх воротах на добиванні.

Цим біди Мбаппе не обмежилися. Лідер Парижа отримав удар в стегно та не зміг продовжити матч. На 21 хвилині його довелося замінити. Після гри камери зафіксували, як Кіліан шкутильгав.

Як наслідок, форвард ризикує пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії 14 лютого, повідомляє L'Equipe. А за тиждень до того ПСЖ зіграє з Марселем в Кубку Франції.