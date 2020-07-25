Мбаппе ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Аталанти – відомі подробиці травми форварда

Чемпіон світу уникнув розриву зв'язок щиколотки, відбувшись серйозним розтягненням, стверджує RMC Sport.
Мбаппе ледь не зламали ногу звірським підкатом – зірка ПСЖ покинув поле в сльозах і спровокував бійку
Клубні лікарі ПСЖ очікують, що Мбаппе знадобиться щонайменше два тижні на відновлення. Нападник точно пропустить фінал Кубка французької ліги проти Ліона (1 серпня), а поєдинок з Аталантою (12 серпня) в рамках 1/4 Ліги чемпіонів залишається під питанням. Форвард ПСЖ матиме всього кілька днів для повноцінних тренувань і підготовки до бергамасків.
Нагадаємо, у фіналі Кубка Франції травмувався ще один гравець парижан – захисник Тільйо Керер.
ПСЖ виграв Кубок Франції ціною травми Мбаппе – слабкий матч Неймара і Ко, яких зупинив розкішний голкіпер