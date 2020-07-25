toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Мбаппе ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Аталанти – відомі подробиці травми форварда

15:02 - Читать на русском
Мбаппе ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Аталанти – відомі подробиці травми форварда
Кіліан Мбаппе / Твіттер ПСЖ

Пошкодження зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе у фіналі Кубка Франції проти Сент-Етьєна (1:0) може мати фатальні наслідки.

 

Чемпіон світу уникнув розриву зв'язок щиколотки, відбувшись серйозним розтягненням, стверджує RMC Sport.

Мбаппе ледь не зламали ногу звірським підкатом – зірка ПСЖ покинув поле в сльозах і спровокував бійку

Клубні лікарі ПСЖ очікують, що Мбаппе знадобиться щонайменше два тижні на відновлення. Нападник точно пропустить фінал Кубка французької ліги проти Ліона (1 серпня), а поєдинок з Аталантою (12 серпня) в рамках 1/4 Ліги чемпіонів залишається під питанням. Форвард ПСЖ матиме всього кілька днів для повноцінних тренувань і підготовки до бергамасків.

Нагадаємо, у фіналі Кубка Франції травмувався ще один гравець парижан – захисник Тільйо Керер.

ПСЖ виграв Кубок Франції ціною травми Мбаппе – слабкий матч Неймара і Ко, яких зупинив розкішний голкіпер

blog_ava
Колос – СК Дніпро-1: анонс матчу плей-офф УПЛ
08:30
2508
Теги
Головне ПСЖ - Сент-Етьєн ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Франція Кіліан Кіліан Мбаппе
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
31
хв
Колос
17:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук