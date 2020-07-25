Мбаппе ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Аталанти – відомі подробиці травми форварда

Пошкодження зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе у фіналі Кубка Франції проти Сент-Етьєна (1:0) може мати фатальні наслідки.

Чемпіон світу уникнув розриву зв'язок щиколотки, відбувшись серйозним розтягненням, стверджує RMC Sport.

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Клубні лікарі ПСЖ очікують, що Мбаппе знадобиться щонайменше два тижні на відновлення. Нападник точно пропустить фінал Кубка французької ліги проти Ліона (1 серпня), а поєдинок з Аталантою (12 серпня) в рамках 1/4 Ліги чемпіонів залишається під питанням. Форвард ПСЖ матиме всього кілька днів для повноцінних тренувань і підготовки до бергамасків.

Нагадаємо, у фіналі Кубка Франції травмувався ще один гравець парижан – захисник Тільйо Керер.

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