Реал на додачу до вильоту з Ліги чемпіонів ще й може втратити Кіліана Мбаппе перед надважливими матчами проти Барселони.

Француз був змушений покинути поле на 75-й хвилині матчу-відповіді проти Арсенала у чвертьфіналі ЛЧ.

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Мбаппе у боротьбі з Декланом Райсом невдало наступив на газон і викрутив гомілкостоп під неприродним кутом. Форвард Реала залишився лежати на газоні, а після нетривалої консультації з лікарями зрозумів, що продовжити не зможе.

Детальне обстеження Мбаппе заплановане на п'ятницю (18 квітня). Зірка "вершкових" і так був дискваліфікований на найближчий тур Ла Ліги проти Атлетіка, але травма може вибити його на інші важливі поєдинки. Зокрема, вже 26 квітня Реал зіграє фінал Кубка Іспанії проти Барселони, а 11 травня зійдеться з каталонцями в чемпіонаті.

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