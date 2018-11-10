Мбаппе: ПСЖ не перестає рости

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе висловив свою думку стосовно прогресу команди.

"Думаю, що ПСЖ росте після приходу нових власників. Він не зупиняється і прогресує, нам необхідно рости для перемоги в Лізі чемпіонів.

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Треба зробити певні кроки для досягнення мети, і гравці усвідомлюють, що необхідно рости разом з клубом.

Ми досі бачимо, куди йдемо, і думаю, в один момент ми захочемо виграти Лігу чемпіонів", – сказав Мбаппе ESPN FC.

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