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Мбаппе: ПСЖ не перестає рости

16:07 75 Читать на русском
Мбаппе: ПСЖ не перестає рости
Кіліан Мбаппе та Неймар / соцмережі

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе висловив свою думку стосовно прогресу команди.

"Думаю, що ПСЖ росте після приходу нових власників. Він не зупиняється і прогресує, нам необхідно рости для перемоги в Лізі чемпіонів.

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Треба зробити певні кроки для досягнення мети, і гравці усвідомлюють, що необхідно рости разом з клубом.

Ми досі бачимо, куди йдемо, і думаю, в один момент ми захочемо виграти Лігу чемпіонів", – сказав Мбаппе ESPN FC.

Приватний літак, небажання платити податки та обдурений Реал – неймовірні подробиці трансферу Мбаппе в ПСЖ

Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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