Нещодавно воротар Тоттенхема Уго Льоріс завершив кар’єру в національній команді. Головному тренеру французів Дідьє Дешаму доведеться обирати тепер нового капітана. Здається, Льоріс свій вибір вже зробив.

Льоріс завершив кар'єру в збірній Франції – він був капітаном на тріумфальному ЧС-2018

"Такий гравець, як Рафаель Варан, може претендувати на цю роль. Але є ще гравець, який набирає обертів на всіх рівнях: на полі, поза ним і навіть у роздягальні і житті команди, це Кіліан Мбаппе. Він почав виконувати нову роль, і я думаю, що нам це потрібно в колективі. Яким би не був вибір Дешама, ми повністю його підтримаємо", – зазначив Льоріс в інтерв’ю Téléfoot.

Наразі Рафаель Варан є віце-капітаном збірної Франції. Окрім захисника Манчестер Юнайтед і нападника ПСЖ, на пов’язку претендує улюбленець головного тренера – форвард Атлетіко Антуан Грізманн.

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