Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе пропустив тренування своєї національної команди за чотири дні до матчу з Англією. Про це повідомляє L'Équipe.

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Згідно з джерелом, у вівторок, 6 грудня, Мбаппе займався відновленням у тренажерному залі, тоді як його партнери по команді тренувалися на полі.

Участі Мбаппе у матчі з Англією нічого не загрожує.

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