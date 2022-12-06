Мбаппе пропустив тренування збірної Франції за чотири дні до матчу з Англією
21:04 - Читать на русском
Кіліан Мбаппе займався за індивідуальною програмою.
Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе пропустив тренування своєї національної команди за чотири дні до матчу з Англією. Про це повідомляє L'Équipe.
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Згідно з джерелом, у вівторок, 6 грудня, Мбаппе займався відновленням у тренажерному залі, тоді як його партнери по команді тренувалися на полі.
Участі Мбаппе у матчі з Англією нічого не загрожує.
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