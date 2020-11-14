Збірна Франції не зможе розраховувати на Кіліана Мбаппе у матчі 5 туру Ліги націй проти Португалії.

Форвард ПСЖ не встиг залікувати травму підколінного сухожилля і навіть не потрапив до заявки команди Дешама, повідомляє Goal.

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Збірна Франції без Мбаппе примудрилася сенсаційно поступитися Фінляндії у спарингу (0:2), а сьогодні на виїзді зіграє вирішальний матч Ліги націй проти Португалії. Саме ці дві команди очолюють групу 3 з десятьма очками в активі. Перший поєдинок на полі французів завершився нічиєю 0:0.

Зауважимо, що матч з португальцями мав для Мбаппе особливе значення – зірка ПСЖ втратив шанс зустрітися з Кріштіану Роналду, якого вважає своїм кумиром.

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