Мбаппе був не просто головною зіркою ПСЖ та чемпіонату Франції, а й серйозним активом. Арабські власники витрачали на гравця величезні гроші, частина з яких перепадала державі.

Мбаппе все ж отримав найбільшу зарплату в Реалі – озвучено точні цифри

У період із 2017-го по 2024 рік податки із зарплати та різноманітних бонусів для зірки ПСЖ становили 261 мільйон євро, повідомляє Bfmtv. Тепер стає більш зрозуміло, чому Еммануель Макрон був настільки зацікавлений, щоб Мбаппе залишався в Парижі. Президент Франції навіть особисто брав участь у кампанії з умовляння Кіліана не покидати клуб.

Футболіст одного разу піддався тиску й відмовив Реалу, але цього літа таки здійснив свій задум. Днями Королівський клуб оголосив про перехід французького форварда.

Мбаппе, я пишу тобі листа...