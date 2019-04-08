Мбаппе пригадав свої промахи та підтримав Шупо-Мотінга після космічного фейлу камерунця

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе знайшов слова підтримки для свого партнера по команді Еріка-Максіма Шупо-Мотінга після епічного промаху в матчі 31-го туру Ліги 1 проти Страсбура (2:2).

"Розчарування. Ось як можна назвати цей вечір. Ми намагалися зробити все, що могли.

Шупо-Мотінг епічно зупинив м'яч на лінії чужих воріт, відібравши гол в ПСЖ – фейл дня

Ерік, я промахувався набагато більше за тебе в цьому сезоні. Ми залишаємося єдиною командою і будемо підтримувати тебе до кінця", – написав Мбаппе в instagram.

Нагадаємо, у випадку перемоги на Страсбуром парижани могли достроково стати чемпіонами Франції. На 28-й хвилині матчу Шупо-Мотінг намагався добити м'яч у порожні ворота, але натомість вибив м'яч з лінії воріт.

11 друзів Шупо-Мотінга – найжахливіші промахи в історії футболу з Торресом та Форланом у головних ролях