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Мбаппе пригадав свої промахи та підтримав Шупо-Мотінга після космічного фейлу камерунця

19:35 108 Читать на русском
Мбаппе пригадав свої промахи та підтримав Шупо-Мотінга після космічного фейлу камерунця
Кіліан Мбаппе та Ерік-Максім Шупо-Мотінг / Фото Sportstar

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе знайшов слова підтримки для свого партнера по команді Еріка-Максіма Шупо-Мотінга після епічного промаху в матчі 31-го туру Ліги 1 проти Страсбура (2:2).

 

"Розчарування. Ось як можна назвати цей вечір. Ми намагалися зробити все, що могли.

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Ерік, я промахувався набагато більше за тебе в цьому сезоні. Ми залишаємося єдиною командою і будемо підтримувати тебе до кінця", – написав Мбаппе в instagram.

Нагадаємо, у випадку перемоги на Страсбуром парижани могли достроково стати чемпіонами Франції. На 28-й хвилині матчу Шупо-Мотінг намагався добити м'яч у порожні ворота, але натомість вибив м'яч з лінії воріт.

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Теги
Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ - Страсбур Ерік-Максім Шупо-Мотінг Ерік-Максім Шупо-Мотінг ПСЖ ПСЖ
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