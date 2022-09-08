"Коли ми програли фінал Ліги чемпіонів Баварії. Це ж вирішальний матч. Ви закінчуєте гру, берете свою медаль та бачите кубок, але він не для вас. Дивне почуття, але таке життя.

Унікальне досягнення і дубль Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Ювентус – 2:1

Щиро кажучи, мені хотілося плакати. Тобі просто хочеться плакати, хочеш побути на самоті. Але це частина вашої історії, і ви повинні вдосконалюватись, щоб повернутися і перемогти", – сказав Мбаппе в інтерв'ю WSJ.

Нагадаємо, Кіліан вже став чемпіоном світу і виграв купу трофеїв у Франції, але Ліга чемпіонів 23-річному нападнику поки не підкорилась.

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