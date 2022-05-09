Форвард парижан у компанії свого одноклубника Ашрафа Хакімі перебуває в столиці Іспанії.

Гравців ПСЖ у компанії ще кількох людей (зокрема, брата марокканського захисника) помітили поблизу одного з мадридських ресторанів. Мбаппе і Хакімі скористалися двома вихідними, які вирішили провести в Іспанії, повідомляє Cope.

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Візит форварда у Мадрид одразу ж підігрів нову хвилю інтриги щодо майбутнього чемпіона світу. ПСЖ відчайдушно намагається втримати Кіліана, а Реал прагне підписати француза на правах вільного агента. Як відомо, його контракт завершується 30 червня. Нещодавно повідомлялося, що Мбаппе узгодив новий контракт із ПСЖ, відповідно до якого отримуватиме божевільні гроші, однак мама гравця оперативно все спростувала.

Цікаво, що сьогодні у Мадриді перебуває і Нассер Аль-Хелаїфі – президент парижан. Функціонер візьме участь у засіданні представників Асоціації європейських клубів, яке пройде на стадіоні Ванда Метрополітано.

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