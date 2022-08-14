"Золотий м'яч" – це беззаперечний доказ вашої майстерності. Тривалий час не було інтриги: Лео або Кріштіану. І вони заслужено перемагали.

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Для мене "Золотий м'яч" – справжній термометр. Погляньте на список переможців, там немає чітерів. Так, іноді з’являються дискусії, але ми не можемо сумніватися у якості цих гравців.

Лео чи Кріштіану? Це наче обирати між батьком і матір’ю: не можна ставити такі питання", – розповів Мбаппе в інтерв'ю France Football.

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