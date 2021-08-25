"Чи вважаю я себе зіркою? Думаю, що так. Якщо обличчя людини зустрічається по всьому місту і по всьому світу, це так. Бути зіркою – це питання статусу, але це не робить мене кращим за інших.

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У футболі високого рівня ніхто не зробить тобі знижку і не скаже, що ти здатен на щось. Ти сам повинен переконати себе в тому, хто ти є. Егоїзм і любов до себе – це не примха зірок, це готовність перевершити себе і зробити все можливе, говорити собі "я найкращий".

Чи повинні гравці бути друзями? Ні. Для перемог не потрібно кожного дня вечеряти з партнерами по команді", – цитує Мбаппе Esquire.

Контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го, і форвард відмовляється продовжувати співпрацю. Французькі ЗМІ не виключають, що Мбаппе перейде у Реал ще до закриття нинішнього трансферного вікна.

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