Реал отримає за трансфер Варана у Манчестер Юнайтед близько 50 млн євро, які мадридці прибережуть на підписання зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе, повідомляє Marca.

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Керівництво мадридського клубу не витрачає лишні гроші на підсилення команди, зосередившись лише на 22-річному форварді парижан. Контракт Кіліана з ПСЖ розрахований ще на сезон, але французи не хочуть відпускати одного з найкращих гравців планети дешевше, ніж за 180 млн євро.

Сам Мбаппе вже теж натякав, що хотів би покинути Париж.

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