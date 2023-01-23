Мбаппе повторив вульгарне святкування свого кривдника з фіналу ЧС-2022
Кіліан Мбаппе не цурається поганих звичок голкіпера збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.
Воротар "альбіселестес" відзначився кількома неоднозначними вчинками після перемоги на катарському Мундіалі. Зокрема, Мартінес пхав свою "Золоту рукавичку" поміж ноги і танцював, вульгарно провокуючи фанатів збірної Франції.
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Кіпер аргентинців мав особливу "любов" і до Мбаппе. Емі у роздягальні влаштував показову хвилину мовчання для Кіліана, а потім на параді бавився з лялькою, якій приліпили обличчя зірки французів. ФІФА навіть починала розслідування щодо неетичних дій Мартінеса.
Втім, сам Мбаппе не думає ображатись та навіть вивчив провокації кривдника. Нещодавно форвард виходив з бази ПСЖ і також запхав собі між ноги якусь індивідуальну нагороду.
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