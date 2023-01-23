Воротар "альбіселестес" відзначився кількома неоднозначними вчинками після перемоги на катарському Мундіалі. Зокрема, Мартінес пхав свою "Золоту рукавичку" поміж ноги і танцював, вульгарно провокуючи фанатів збірної Франції.

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Кіпер аргентинців мав особливу "любов" і до Мбаппе. Емі у роздягальні влаштував показову хвилину мовчання для Кіліана, а потім на параді бавився з лялькою, якій приліпили обличчя зірки французів. ФІФА навіть починала розслідування щодо неетичних дій Мартінеса.

Втім, сам Мбаппе не думає ображатись та навіть вивчив провокації кривдника. Нещодавно форвард виходив з бази ПСЖ і також запхав собі між ноги якусь індивідуальну нагороду.

Mdr mais pourquoi personne a parlé de cette vidéo ou Mbappé imite Martinez ? pic.twitter.com/VEN2UDt1sd — Galtier-Ball (@thuchelinho) January 22, 2023

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