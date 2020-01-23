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Мбаппе повторив "руку Бога" Марадони – арбітр не оцінив винахідливість француза

07:30 2207 Читать на русском
Мбаппе повторив "руку Бога" Марадони – арбітр не оцінив винахідливість француза
Кіліан Мбаппе / соцмережі

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відзначився неординарним вчинком під час матчу Кубка французької ліги проти Реймса (3:0).

Мбаппе наприкінці поєдинку проти Реймса відзначився забитим голом з відвертим порушенням правил.

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Після метушні у штрафному майданчику Кіліан впав і вирішив рукою направити м'яч у ворота, сподіваючись, що арбітр цього не помітить. Однак нападник помилився та отримав жовту картку за свої дії, а гол було скасовано.

Слід зазначити, що цей інцидент анітрохи не вплинув на хід поєдинку, адже ПСЖ на той момент перемагав Реймс 3:0 (матч в підсумку завершився з таким рахунком), маючи чисельну перевагу.

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