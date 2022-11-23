Чинні чемпіони світу здобули, хоч і вольову, але дуже переконливу перемогу над Австралією з рахунком 4:1. Мбаппе забив третій гол своєї команди.

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Відтак, Кіліан повторив рекорд легендарного Пеле, потрапивши в елітний клуб гравців, які забивали на двох чемпіонатах світу до свого 24-річчя. Першим це зробив саме Король футболу. Згодом досягнення повторив його земляк Тостао, а ще пізніше – Майкл Оуен.

Окрім того, Мбаппе близький до ще одного рекорду Пеле. Французу потрібно ще два м'ячі, щоб наздогнати бразильця за кількістю голів на Мундіалях для гравців до 24 років. Наразі саме Пеле очолює список, маючи 7 точних ударів. Далі йдуть Маріо Кемпес та Хамес Родрігес, у яких по 6 голів. У Кіліана наразі 5 забитих м'ячів.

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