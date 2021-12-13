ПСЖ здолав Монако в рамках 18-го туру чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга 1, 18 тур

ПСЖ – Монако – 2:0

Голи: Мбаппе, 12, 45

ПСЖ в нудному матчі переграв Монако завдяки ювілейним голам Мбаппе

Центральний матч туру майже не подарував інтриги. ПСЖ забив швидкий гол і ще до перерви зняв питання щодо переможця зустрічі. Завдяки дублю Кіліан Мбаппе досяг позначки у 100 забитих м'яч у складі парижан. Раніше це досягнення підкорилося лише Златану Ібрагімовічу та Едінсону Кавані.

ПСЖ переміг, набрав 45 очок і відірвався від конкурентів на 13 балів. Монако 26 пунктами залишилися на восьмому місці.