Франція обіграла Україну у першому турі відбору до ЧС-2026. Другий гол у ворота Анатолія Трубіна забив форвард Реала Кіліан Мбаппе.

Гол у ворота українців став для Кіліана 51-м за свою національну команду. За цим показником він зрівнявся з Тьєррі Анрі, розділивши з ним другу сходинку у списку найкращих бомбардирів збірної Франції.

"Я хочу його перевершити. Це честь – зрівнятися з таким гравцем, як Тьєррі Анрі. Всі знають, що він означає для нас, французів. Він людина, яка проклала шлях, яка зробила величезні речі, я дуже поважаю і захоплююся ним. Досягти такого результату – це нереально, але мені це подобається. Я хочу продовжувати та вигравати титули", – цитує Мбаппе L'Equipe.

Додамо, найкращим бомбардиром команди в історії залишається Олів'є Жиру. В його активі 57 голів у 137 матчах. Жиру завершив міжнародну кар'єру і сконцентрований на клубних виступах.

