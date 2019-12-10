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"Мбаппе повинен поважати моє рішення", – Тухель відповів на чутки про конфлікт із зірковим форвардом

22:23 54 Читать на русском
"Мбаппе повинен поважати моє рішення", – Тухель відповів на чутки про конфлікт із зірковим форвардом
Томас Тухель та Кіліан Мбаппе / RMC

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував поведінку форварда Кіліана Мбаппе наприкінці матчу 17-го туру Ліги 1 проти Монпельє (3:1).

"Тренувати Кіліана не важко, але у нього особливий менталітет. Коли виграєш трофеї і володієш таким талантом, ти не хочеш, щоб тебе міняли. Але він повинен поважати мої рішення і проявляти повагу до гравця, який виходить на поле", – цитує Тухеля AS.

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Нагадаємо, на 90-й хвилині матчу проти Монпельє Тухель вирішив замінити Мбаппе на Шупо-Мотінга. Це викликало помітне невдоволення у зіркового гравця, який демонстративно не звертав уваги на тренера після заміни. Вже сьогодні з'явилася інформація, що Мбаппе не подобаються методи роботи тренера. Це може призвести до звільнення Тухеля, адже паризький клуб зацікавлений у продовженні контракту зі своєю зіркою.

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Томас Тухель Томас Тухель ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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