Мбаппе повернувся до тренувань – зірка ПСЖ готується до матчу з командою Маліновського у загальні групі

Мбаппе провів перше тренування у загальній групі після травми щиколотки у фіналі Кубка Франці проти Сент-Етьєна (1:0), повідомляє L'Équipe.

Ефектний фінт Неймара і гучні овації після гармати Еррери – як ПСЖ готується до битви з Аталантою в Лізі чемпіонів

Підопічні Томаса Тухеля активно готуються до поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де на французів очікує зустріч з Аталантою. Поєдинок запланований на 12 серпня, початок о 22:00.

У минулому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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