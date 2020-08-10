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Мбаппе повернувся до тренувань – зірка ПСЖ готується до матчу з командою Маліновського у загальні групі

06:30 - Читать на русском
Мбаппе повернувся до тренувань – зірка ПСЖ готується до матчу з командою Маліновського у загальні групі
Кіліан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель отримав хороші новини з лазарету паризького клубу.

 

Мбаппе провів перше тренування у загальній групі після травми щиколотки у фіналі Кубка Франці проти Сент-Етьєна (1:0), повідомляє L'Équipe.

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Підопічні Томаса Тухеля активно готуються до поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де на французів очікує зустріч з Аталантою. Поєдинок запланований на 12 серпня, початок о 22:00.

У минулому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Аталанта - ПСЖ Франція Кіліан Кіліан Мбаппе
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