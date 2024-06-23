Мбаппе потужно провів перший матч в образі Зорро – 2 голи та 2 асисти з маскою на обличчі
Кіліан Мбаппе звикає до нового елементу у своїй ігровій амуніції.
Збірна Франції провела таємний спаринг з Падерборном U-21, інформує ESPN. Матч тривав два тайми по 30 хвилин, а молодих німців попросили бути не дуже агресивними у єдиноборствах.
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Дідьє Дешам випустив на поле гравців, які не брали участі у другому турі Євро проти Нідерландів (0:0). Серед них і Кіліан Мбаппе, який вперше зіграв у захисній масці. Зірку хотіли "привчити" до нового елементу і з'ясувати, чи не створює він дискомфорт. Перша проба вийшла непоганою – Кіліан відзначився 2 голами та 2 асистами.
Нагадаємо, французи завершать груповий етап Євро 25 червня матчем проти Польщі, яка вже втратила будь-які шанси вийти у плей-офф.
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