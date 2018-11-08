Мбаппе потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, встановивши одразу два досягнення

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе внесений до Книги рекордів Гіннеса.

Книга рекордів Гіннеса поповнилась ім'ям французького форварда Кіліана Мбаппе. При цьому 19-річний нападник встановив одразу два досягнення, повідомляє L'Equipe.

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Мбаппе став наймолодшим автором гола у півфіналі Ліги чемпіонів (у ворота Ювентуса в 2017 році, на той момент форварду було 18 років та 140 днів). Крім того, Кіліан – наймолодший в історії номінант на "Золотий м'яч" (у 2017 році на момент оголошення претендентів Мбаппе виповнилось 18 років та 293 дні).

Нагадаємо, влітку 2017 року Мбаппе змінив Монако на ПСЖ, з яким став чемпіоном Франції 2017/18. Цього літа нападник став переможцем ЧС-2018 у складі збірної Франції, відзначившись забитим голом у фінальному матчі проти Хорватії.

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