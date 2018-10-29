toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ЛЬВІВ ВІШАЙ ШРІВАДДАНАПРАБХА

Мбаппе порушив дисципліну в ПСЖ – Тухель покарав француза

19:25 968 Читать на русском
Мбаппе порушив дисципліну в ПСЖ – Тухель покарав француза
Кіліан Мбаппе та Томас Тухель / Фото trollfootball

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель пояснив, чому Кіліан Мбаппе не з'явився у стартовому складі команди у матчі 11-го туру Ліги 1 проти Марселя (2:0).

"Це питання дисципліни. Ми були зобов'язані так вчинити, і ми так поступили. Але якщо гравець спізнюється на заняття, це не означає, що він автоматично поза складом. Колектив завжди важливіший персоналій. Завжди. Така моя думка.

Марсель – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Мбаппе чудово відреагував на цю ситуацію, вийшовши на поле. Ми чекали від нього цього. Можу сказати, що мені не подобається позбавляти себе можливості випускати Кіліана.

Ненавиджу грати без нього в таких матчах, але я повинен був прийняти таке рішення", – цитує Тухеля видання Goal.com.

Варто відзначити, у матчі проти Марселя Мбаппе відзначився голом через 3 хвилини після того, як вийшов на поле, чим і приніс перемогу парижанам.

Барселона 7-м приниженням запускає хаос у Реалі, Роналду з космосу та агресія проти Неймара – топ-моменти вікенду

Франція11 турВелодром (Марсель)

Марсель - Парі Сен-Жермен: Неділя 28 жовтня 2018

Марсель
Матч завершено
0 : 2
Парі Сен-Жермен
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель Марсель - Парі Сен-Жермен Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
3
хв
Бертон Альбіон
21:45
Ноттінгем Форест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук