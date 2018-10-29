Мбаппе порушив дисципліну в ПСЖ – Тухель покарав француза

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель пояснив, чому Кіліан Мбаппе не з'явився у стартовому складі команди у матчі 11-го туру Ліги 1 проти Марселя (2:0).

"Це питання дисципліни. Ми були зобов'язані так вчинити, і ми так поступили. Але якщо гравець спізнюється на заняття, це не означає, що він автоматично поза складом. Колектив завжди важливіший персоналій. Завжди. Така моя думка.

Марсель – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Мбаппе чудово відреагував на цю ситуацію, вийшовши на поле. Ми чекали від нього цього. Можу сказати, що мені не подобається позбавляти себе можливості випускати Кіліана.

Ненавиджу грати без нього в таких матчах, але я повинен був прийняти таке рішення", – цитує Тухеля видання Goal.com.

Варто відзначити, у матчі проти Марселя Мбаппе відзначився голом через 3 хвилини після того, як вийшов на поле, чим і приніс перемогу парижанам.

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