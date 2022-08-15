Матч другого туру чемпіонату Франції ПСЖ – Монпельє (5:2) запам'ятався емоціями Кіліана Мбаппе і Неймара. Француз обурився, що йому не пасували, і влаштував істерику на полі, а після гри бразилець у соцмережах додав вогню, лайкнувши допис про привілейований статус Мбаппе.

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Кіліан вкотре попросив у керівництва ПСЖ продати Неймара. Француз наполягає на трансфері одноклубника вже кілька місяців – ще з моменту підписання нового контракту. Останнім часом напруга між обома зірками значно зросла. Про це повідомив журналіст Роман Моліна у Twitter. Згодом інформацію підтвердив GFFN.

Мбаппе з Неймаром перестали бути друзями. Кіліан не заперечує, що досвід гри з бразильцем багато йому дав, однак зараз французький форвард хоче вчитися в Ліонеля Мессі. Неймар дізнався, що Мбаппе хоче його відходу – це теж стало причиною погіршення стосунків між футболістами.

Обидва нападники приєдналися до ПСЖ влітку 2017-го і мають довготривалі контракти з клубом. Раніше Кіліан Мбаппе був близьким до переходу в Реал, але таки залишився у столиці Франції. Тамтешні ЗМІ повідомляли, що після підписання нового контракту чемпіон світу отримав низку привілеїв – зокрема, певний вплив на трансферну політику клубу.

До слова, у сезоні 2022/23 Неймар наразі є головною зіркою ПСЖ – 5 голів та 3 асисти у 3-х поєдинках. В активі Мбаппе один гол, але француз зіграв тільки один матч.

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