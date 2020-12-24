"На жаль, такий закон футболу, але ніхто не забуде ваш внесок тут. Ви написали важливу сторінку в історію клубу. Дякую вам, тренере", – написав Мбаппе в Instagram, опублікувавши фото з німецьким фахівцем.

Реал може постраждати через звільнення Тухеля – заплановане підсилення опинилося під загрозою

Про звільнення Томаса Тухеля з посади головного тренера паризького клубу повідомили низка європейських ЗМІ. Джерела вказують на непрості відносини німця з керівництвом парижан, що і стало причиною дострокового розриву контракту.

Після 17-ти турів чемпіонату Франції ПСЖ розташувався на третій сходинці, відстаючи від лідера на один заліковий бал.

FIFA The Best-2020: Мессі "визначився" з новим клубом, принизив тер Штегена і отримав ножа в спину, а Роналду – лицемір?