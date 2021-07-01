ПСЖ продовжує намагатись переконати Мбаппе залишитись у Парижі, проте зазнав невдачі, повідомляє L'Equipe.

Мбаппе повідомив босів ПСЖ про бажання піти, – журналіст

Зазначається, що Кіліан вже повідомив кільком представникам клубу, що не бажає продовжувати контракт із віце-чемпіоном Франції. При цьому, Мбаппе має намір добросовісно відпрацювати останній рік угоди з ПСЖ, після чого може піти у статусі вільного агента.

Нагадаємо, чинний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го, а головним претендентом на гравця називають мадридський Реал. У минулому сезоні Мбаппе провів 47 матчів у складі парижан, записавши до свого активу 42 голи та 11 асистів.

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