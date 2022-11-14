Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе забив один із голів у ворота Осера, але змусив говорити про себе зовсім з іншого приводу.

Форвард ПСЖ відкрив рахунок у матчі, який завершився переконливою перемогою парижан з рахунком 5:0. Після гри Кіліан Мбаппе відзначився не надто коректним вчинком щодо своїх опонентів.

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Прямуючи в роздягальню, 23-річний нападник збірної Франції подивився на гравців Осера, зловив себе за геніталії та потрусив ними.

У 20-ти матчах сезону 2022/23 Мбаппе забив 19 голів і віддав 5 асистів. ПСЖ лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Ланс на 5 очок. Найближчими днями Кіліан у складі збірної Франції розпочне підготовку до ЧС-2022.

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