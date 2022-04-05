Сага з трансфером француза в мадридський Реал може отримати несподіване завершення.

У Мбаппе влітку завершується контракт з ПСЖ. Преса неодноразово повідомляла, що француз перейде на правах вільного агента в Реал. Дехто навіть переконував, що сторони про все домовилися.

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Однак сам футболіст заявив, що ще не прийняв рішення. За інформацією журналіста Даніеля Ріоло (відомий повідомленнями про перехід Мессі в ПСЖ), Мбаппе залишиться в Парижі, а в травні підпише новий контракт.

Еммануель Макрон, Ніколя Саркозі та емір Катару також переконують Кіліана залишитися в ПСЖ. У цьому сезоні Мбаппе зіграв 38 матчів за Париж. Забив 28 голів та віддав 20 асистів.