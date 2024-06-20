Нападник збірної Франції та Реала Кіліан Мбаппе форсує своє відновлення, щоб допомогти команді.

У першому матчі проти збірної Австрії 25-річний француз зламав ніс через зіткнення з захисником Кевіном Дансо.

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На останніх тренуваннях команди Кіліан Мбаппе бігав, заклеївши своїй ніс пластиром. Маску, в якій має грати француз, виготовлять і доставлять у розташування збірної до матчу з Нідерландами. Як повідомляє RMC Sport, Мбаппе хоче грати навіть, якщо маска не прийде вчасно.

Остаточне рішення, звичайно, буде за Дідьє Дешамом. Однак можна очікувати, що тренер візьме до уваги думку Мбаппе.

Нагадаємо, що збірна Франція має три бали після першого туру групового етапу Євро-2024. Гра проти Нідерландів пройде 21 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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