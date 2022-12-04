Кіліан Мбаппе та Олів'є Жиру / фото з відкритих джерел

Мбаппе відзначився дублем у воротах збірної Польщі, довівши кількість голів на чемпіонатах світу до 9, повідомляє Фабріціо Романо.

Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції

Таким чином, француз випередив легендарного Пеле у списку гравців, які забивали на Мундіалях до того, як їм виповниться 24 роки. У Короля футболу було 7 забитих м'ячів.

Зауважимо, що Франція впевнено обіграла Польщу (3:1) та здобула путівку до 1/4 фіналу ЧС-2022. До двох голів Мбаппе додався забитий м'яч Жиру, на який результативно відповів Лєвандовскі.

Франція розбила Польщу в 1/8 ЧС-2022 – Жиру став королем після диво-промаху, Мбаппе нівелював найкращий матч суперника