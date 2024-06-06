Підопічні Дідьє Дешама провели перший товариський матч перед Євро-2024. Збірна Франції обіграла Люксембург (3:0) завдяки результативним діям Кіліана Мбаппе. Нападник відзначився голом та двома асистами.

Перформанс Мбаппе та вражаючий гол зірки Марселя у відеоогляді матчу Франція – Люксембург – 3:0

Згідно з даними статистичного порталу Opta, наразі у капітана збірної Франції в активі 27 результативних передач. За цим показником він обійшов Зінедіна Зідана та Тьєррі Анрі. Більше асистів має лише Антуан Грізманн, в активі якого 30 гольових передач.

Нагадаємо, що Мбаппе зіграв за збірну Франції у 78 матчах у всіх турнірах. Кіліан забив за національну команду 47 голів.

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