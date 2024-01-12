У четвер, 18 січня, на телеканалі France 2 вийде черговий випуск програми "Envoyé Spécial", який присвячений Кіліану Мбаппе. Це буде розповідь про життя зірки ПСЖ за межами футбольного поля. Мати француза Файза Ламарі буде однією з головних персон програми.

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Щоб підігріти ажіотаж, журналісти вже діляться уривками з того, про що буде йтися в програмі. Зокрема, мати Мбаппе Файза Ламарі розповіда про те, як керує фінансами сина й фондом "Inspired by Kylian Mbappé", який займається допомогою підліткам. Ламарі досягала того, що 30% прибутків Кіліана автоматично переходять її організації.

"Я сказала йому, що розподіл буде 50/50, але ми зійшлися на 30%. Я сказала йому, що не буду працювати менше ніж за 30%. Краще вже піти на пенсію і займатися тим же, що й інші – їздити відпочивати на Мальдіви, а не працювати", – наводить слова Файзи Ламарі Le Parisien.

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Також мати Мбаппе висловилася щодо зарплати, яку вдалося вибити з ПСЖ під час останнього продовження контракту: "Щодо цих сум – немає ні провини, ні сорому. Якби ми могли, ми взяли б і десять мільярдів, тому що саме так працює система".