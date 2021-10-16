Кіліана Мбаппе супроводжували гучними оплесками під час заміни у поєдинку з Анже (2:1).

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Вже давно не секрет, що чемпіон світу наступного року налаштований перейти в Реал вільним агентом. У схожій ситуації був Неймар 2 роки тому, коли намагався вибити трансфер до Барселони. Тоді вболівальники ПСЖ були значно жорсткішими, називаючи бразильця "хвойдою" та "зрадником".

Ймовірно, ставлення до Мбаппе значно краще через важку роботу на полі. Саме форвард ПСЖ став головним героєм перемоги над Анже, оформивши гол+пас.

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