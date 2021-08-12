Реал запропонував Кіліану Мбаппе контракт із зарплатою 25 млн євро на рік, повідомляє Abc.ES.

Реал приготував фінальну пропозицію щодо Мбаппе – форвард ПСЖ встановив дедлайн

Також французький нападник зможе розраховувати на 40 млн євро підйомних, якщо приєднається до королівського клубу на правах вільного агента. Нагадаємо, чинний контракт 22-річного форварда з парижанами розрахований до літа 2022-го.

Раніше Кіліан вже натякав, що не буде продовжувати співпрацю з ПСЖ, але за чутками, Мбаппе змінив своє рішення після переїзду Ліонеля Мессі в Париж.

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