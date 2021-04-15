Пристрасті навколо півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Сіті розпалюються вже за два тижні до першої зустрічі.

У Twitter-акаунті хавбека "містян" Філа Фодена з'явився дещо зухвалий виклик Кіліану Мбаппе: "Ти готовий?".

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Як виявилося, 20-річний англієць не мав жодного стосунку до цієї публікації, повідомляє Daily Mail. Без згоди власника її створили люди, які займаються соціальними мережами Фодена. Твіт незабаром прибрали, а розлючений півзахисник Манчестер Сіті задумався, чи варто надалі користуватися послугами таких помічників.

Нагадаємо, півфінальні матчі між "містянами" і ПСЖ відбудуться 27 квітня та 4 травня.

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