Мбаппе травмував коліно і пропустить товариський матч із Канадою. Про це інформує L'Equipe. Повідомляється, що головний тренер "Ле бльо" Дідьє Дешам звільнив форварда від передматчевого тренування. Замість Мбаппе в цій зустрічі зіграє Олів'є Жиру.

Мбаппе пропустив тренування збірної Франції – Дешам ризикує залишитися без двох зірок на перший матч Євро-2024

Це не перша травма Кіліана перед Євро-2024. Минулого тижня Мбаппе страждав від болю в спині, через що був змушений пропустити два тренування.

Матч із Канадою стане для збірної Франції останнім контрольним матчем перед чемпіонатом Європи. На Євро-2024 підопічні Дідьє Дешама зіграють у групі D разом Австрією, Польщею та Нідерландами.

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