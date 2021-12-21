Мбаппе отримав символічний подарунок від гравців ПСЖ – на святі не помітили Мессі і Неймара
Форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе вчора святкував свій 23-й день народження.
Чемпіон світу влаштував яскраву вечірку, на яку запросив одноклубників.
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Партнери подарували Мбаппе футболку ПСЖ з номером 2050, натякаючи на продовження контракту. Потім гравці зробили спільну фотографію. У кадр потрапили Рамос, Навас, Хакімі та інші зірки паризького клубу, а от Мессі з Неймаром на святі не помітили.
Нагадаємо, влітку 2022 року Мбаппе стає вільним агентом і вже у січні може попередньо домовлятися з іншими командами. Головним претендентом на форварда вважається Реал.
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