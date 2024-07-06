Мбаппе отримав різку відповідь від Ле Пен – зірка збірної Франції публічно критикував результати парламентських виборів
Лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен дала різку відповідь зірці збірної Франції Кіліану Мбаппе, який висловлювався щодо парламентських виборів.
Мбаппе на прес-конференції перед матчем з Португалією розкритикував результати першого туру парламентських виборів. "Ми не можемо залишити нашу країну в руках цих людей, це дійсно терміново. Ми бачили результати першого туру – вони катастрофічні. Ми щиро сподіваємося, що все зміниться і що всі зберуться, щоб проголосувати, і проголосують", – цитує Кіліана L`Equipe.
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На це досить різко відреагувала Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання": "Мбаппе не представляє французів іммігрантського походження. Є ще багато тих, хто живе на мінімальну зарплату, хто не може дозволити собі житло, і не може дозволити собі опалення. Такі люди, як пан Мбаппе, можуть. Французи ситі по горло лекціями і порадами про те, як голосувати", – наводить слова Ле Пен Marca.
Зауважимо, що за остаточними результатами підрахунку голосів у першому турі парламентських виборів у Франції ультраправа партія Національне об'єднання посіла перше місце, набравши 33,1%.
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