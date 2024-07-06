Мбаппе на прес-конференції перед матчем з Португалією розкритикував результати першого туру парламентських виборів. "Ми не можемо залишити нашу країну в руках цих людей, це дійсно терміново. Ми бачили результати першого туру – вони катастрофічні. Ми щиро сподіваємося, що все зміниться і що всі зберуться, щоб проголосувати, і проголосують", – цитує Кіліана L`Equipe.

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На це досить різко відреагувала Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання": "Мбаппе не представляє французів іммігрантського походження. Є ще багато тих, хто живе на мінімальну зарплату, хто не може дозволити собі житло, і не може дозволити собі опалення. Такі люди, як пан Мбаппе, можуть. Французи ситі по горло лекціями і порадами про те, як голосувати", – наводить слова Ле Пен Marca.

Зауважимо, що за остаточними результатами підрахунку голосів у першому турі парламентських виборів у Франції ультраправа партія Національне об'єднання посіла перше місце, набравши 33,1%.

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