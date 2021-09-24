Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе отримав порцію критики після матчу 7-го туру Ліги 1 проти Метца за свою поведінку.

Після переможного голу в компенсований час Мбаппе підбіг до воротаря Метца та щось сказав йому, чим спровокував конфлікт.

Неймар і Мбаппе спровокували сутичку після важкої перемоги ПСЖ над аутсайдером Ліги 1

Наставник Метца Фредерік Антонетті різко висловився щодо цієї ситуації: "Мені подобається Мбаппе, але якщо він хоче, щоб його любили, то повинен вести себе по-іншому. Йому пішло б на користь, якби він був скромніший", – наводить його слова L’Équipe.

Почеттіно ж парирував слова свого колеги щодо Кіліана: "Я можу зрозуміти, чому Антонетті сказав це після гри. Ця заява, зроблена після поразки в компенсований час. Що стосується Кіліана, то це чудовий хлопець і відмінний спортсмен, який завжди хоче перемагати. І, кажучи про речі, які трапляються на полі, завжди необхідно враховувати контекст.

Я можу зрозуміти розчарування Фредеріка Антонетті, але якщо у Кіліана і є якась якість, то це скромність", – цитує Почеттіно Goal.

Ліга 1: ПСЖ без Мессі дотиснув Метц, Марсель і Ніцца несподівано втратили очки