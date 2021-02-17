Французький форвард допоміг Маурісіо Почеттіно дебютувати на чолі парижан у головному єврокубку з переконливої перемоги, оформивши хет-трик. Проте, Барселона зазнала удару не лише на полі рідного Камп Ноу.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Колишній клуб Мбаппе – Монако – привітав футболіста з цією подією доволі оригінальним чином. Прес-служба монегасків опублікувала дитяче фото Кіліана, де на стінах його кімнати розвішені постери з Кріштіану Роналду у формі мадридського Реала. "Як усе починалося", – йдеться у підписі до світлини.

Додамо, що 22-річного француза регулярно "сватають" в один із іспанських грандів. Реал вважається фаворитом на гравця. Сам Кіліан ще не ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього.

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