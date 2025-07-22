Відтоді як Лука Модріч покинув Реал, десятий номер залишається вакантним. Як інформує Marca, на нього претендують двоє гравців "бланкос" – форвард Кіліан Мбаппе і півзахисник Арда Гюлер.

Зірка Реала почув вердикт після рецидиву травми – відкриття Клубного ЧС-2025 отримає шанс замінити його

Той факт, що Мбаппе досі не забрав собі цей номер, говорить про те, що рішення ухвалює не він, а керівництво Реала. Після прибуття до Мадрида француз вибрав номер 9. Цей номер залишався невикористаним з моменту відходу Бензема в 2023 році.

Після свого останнього матчу Модріч передав свою футболку Гюлеру – крок, який може означати більше, ніж просто жест. З моменту приходу Хабі Алонсо в Реал, Гюлер отримав набагато більше ігрового часу. З цієї причини Арда хоче взяти "десятку" собі.

Золоті 70-ті і сива давнина: 9:0 на Кубку світу, чемпіон Італії загинув у крамниці, священики запалили в Барселоні