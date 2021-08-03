22-річний форвард збірної Франції не покине ПСЖ у поточне трансферне вікно. Але, як і раніше, новий контракт з клубом Кіліан Мбаппе підписувати не збирається. Його пріоритет – відхід наступного літа на правах вільного агента, стверджує Le Parisien.

Роналду марить ефектом доміно від Переса і Реала

Відповідно, вже з 1 січня француз отримає право підписати попередню угоду з новим клубом. Очікується, що ним стане мадридський Реал, який вже пообіцяв бомбардиру вражаючий бонус за перехід влітку 2022-го.

Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У складі парижан він тричі став чемпіоном Франції та дійшов до фіналу ЛЧ 2019/20.

Найдорожчий голкіпер в історії футболу розкрив інтимне з українським слідом: бунт проти тренера, жахи і тріумф в ЛЧ