Мбаппе остаточно визначився зі своїм майбутнім, – Le Parisien
Сезон 2021/22, схоже, таки стане останнім для чемпіона світу в складі Парі Сен-Жермен.
22-річний форвард збірної Франції не покине ПСЖ у поточне трансферне вікно. Але, як і раніше, новий контракт з клубом Кіліан Мбаппе підписувати не збирається. Його пріоритет – відхід наступного літа на правах вільного агента, стверджує Le Parisien.
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Відповідно, вже з 1 січня француз отримає право підписати попередню угоду з новим клубом. Очікується, що ним стане мадридський Реал, який вже пообіцяв бомбардиру вражаючий бонус за перехід влітку 2022-го.
Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У складі парижан він тричі став чемпіоном Франції та дійшов до фіналу ЛЧ 2019/20.
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