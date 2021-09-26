Матч проти Монпельє (2:0) склався для форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе вкрай непросто.

Команда перемогла, проте нападник змарнував кілька моментів і покинув поле без результативних дій.

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Особливо кумедним був епізод на 67-й хвилині. Мбаппе встиг прокинути м'яч повз голкіпера, але примудрився не влучити у порожні ворота. Такій "точності" може позаздрити навіть головний марнотрат топ-чемпіонатів – Тімо Вернер з Челсі.

Додамо, що в поточному сезоні Мбаппе провів 9 матчів, відзначившись 4 голами та 4 асистами.

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Момент промаху на 04:50: