Мбаппе оригінально відповів, яким має бути ідеальний футболіст – краще не скажеш

Збірна України — 21:29 984
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Василь Кравець покинув розташування збірної України через травму
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Топ-5 найочікуваніших трансферів зими: Дембеле набрид Барселоні, Погба хоче до Роналду, сенсаційний камбек ІбриСвіт — 21:19 2120
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Лунін може перейти у Райо Вальєкано – македонець дає українцеві шансІспанія — 18:14 6598
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Ворскла – Арсенал: УЄФА не покарає полтавців проведенням матчу без глядачівЛіга Європи — 17:10 935
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