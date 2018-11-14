Мбаппе оригінально відповів, яким має бути ідеальний футболіст – краще не скажеш

Форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе поділився своїм баченням того, яким мав би бути ідеальний гравець.

"Ліва нога Ліонеля Мессі, права нога Неймара, ментальність Кріштіану Роналду та клас Джанлуїджі Буффона", – так охарактеризував ідеального футболіста Кіліан Мбаппе в інтерв'ю ESPN.

Відзначимо, що Кіліан Мбаппе є найкращим бомбардиром Ліги 1 у цьому сезоні – 11 голів. Його партнери по атаці ПСЖ Неймар і Едінсон Кавані мають 10 і 8 м'ячів відповідно. За підсумками 13 турів парижани йдуть без втрат у внутрішньому чемпіонаті.

Після підрахунку половини голосів на "Золотий м'яч-2018" Мбаппе займає 3 місце в списку претендентів.

Приватний літак, небажання платити податки та обдурений Реал – неймовірні подробиці трансферу Мбаппе в ПСЖ