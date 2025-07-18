Як повідомляє France24 з посиланням на AFP, прокуратура Франції відкрила справу щодо потенційно шахрайських виплат Кіліана Мбаппе п’ятьом офіцерам поліції, які відповідали за охорону національної збірної.

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Підозри з’явилися після повідомлення від підрозділу Міністерства фінансів Франції, який зафіксував "незвичні фінансові операції" на користь охоронців. Сума транзакцій, за даними джерела, становить 180 300 євро.

Слідство перевіряє, чи не йдеться про нелегальну оплату приватних послуг "у конвертах". Прокуратура зазначає, що характер справи складний через фінансовий контекст, і розслідування триває.

Представники Мбаппе вже відреагували на звинувачення: "Усі дії здійснювались у межах закону". Там також наголосили, що форвард завжди повністю жертвує бонуси за виступи за збірну – саме так було після ЧС-2022. Ці кошти, за словами його команди, пішли на благодійність та оплату роботи охорони.

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