Франція, 27 тур

Бордо – Метц – 1:2

Голи: Калу, 14 – Делен, 72, Вагнер, 90+1

Діжон – ПСЖ – 0:4

Голи: Кін, 6, Мбаппе, 32 (п), 51, Данілу, 82

Метц продовжує демонструвати періодичні результати. Команда чергує безвиграшні серії з переможними. Вже в другому турі поспіль підопічні Фредеріка Антонетті взяли три очки і піднялися на п'яте місце, але до четвертого Монако аж 11 пунктів відриву.

ПСЖ встановив дедлайн для Мбаппе у перемовинах щодо нового контракту

ПСЖ також далекий від стабільності. Не без причини чинні чемпіони наразі не лідирують у Лізі 1. Гру проти Діжона не варто розглядати як шанс реабілітуватися за поразку від Монако. Таке потрібно робити не проти останньої команди першості. Зрештою, розгромна перемога господарів нікого не здивувала.

У складі ПСЖ дубль оформив Кіліан Мбаппе. Француз у нинішньому сезоні чемпіонату Франції забив щонайменше два м'ячі п'яти різним командам. Подібним похизуватися більше ніхто не може. Не дарма зірковий форвард парижан наразі очолює список бомбардирів з 18-ма голами в активі.

Неймар зберігає шанс зіграти у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Барселони

Завдяки цій перемозі ПСЖ набрав 57 очок. У Лілля на одне більше, а у Ліона на два менше. Обидва конкуренти команди Маурісіо Почеттіно свої матчі в рамках 27-го туру ще не зіграли.